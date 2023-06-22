ЦБ внес СПБ биржу в реестр операторов информационных платформ по выпуску ЦФА

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Банк России включил СПБ биржу в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА), говорится на сайте регулятора.

Согласно действующему законодательству, биржа может быть оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск ЦФА, но они должны обращаться только на платформе, которая их выпустила. То есть должно быть разделение биржевых торгов и торгов ЦФА.

В начале апреля директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков сообщил, что допуск ЦФА к биржевым торгам в целом поддерживается, но может привести к размытию отличий между ЦФА и ценными бумагами. "В целом есть поддержка этого, но есть опасения, что если допустить ЦФА к обычным торгам, то тогда грань между ЦФА и ценной бумагой будет практически полностью смыта", - сказал Чебесков.

СПБ биржа стала восьмым оператором информсистем по выпуску ЦФА. Кроме нее в реестре ЦБ находятся площадки Сбербанка, Альфа-банка, Промсвязьбанка, Еврофинанс Моснарбанка, блокчейн-платформа Atomyze (компания "Интеррос", входит в состав консорциума ее инвесторов), компания "Мастерчейн", а также финтех-компания "Лайтхаус", совместно с "Трансмашхолдингом" занимающаяся разработкой цифровой финансовой экосистемы. Все они также обладают функциями операторов обмена ЦФА.

Объем рынка ЦФА в России на данный момент составляет около 20 млрд рублей, из которых 17 млрд – это сделки, совершенные в 2023 году, говорится в данных ВТБ.