Минфин поддержит запуск сделок с ЦФА на биржах через конструкцию цифровых свидетельств

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Минфин поддерживает запуск сделок с цифровыми финансовыми активами (ЦФА) на организованных торгах через конструкцию обращения цифровых свидетельств, сообщил на "Иннопроме" директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков.

Сейчас по закону биржа может быть оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск ЦФА, но они должны обращаться только на платформе, которая их выпустила. То есть должно быть разделение биржевых торгов и торгов ЦФА.

"Мы поняли и от рынка, и от бизнеса, что нужно сделать, это дать возможность совершения сделок с ЦФА на организованных торгах. Мы считаем, что таким решением может стать выдача так называемого цифрового свидетельства для бездокументарных ценных бумаг, которое удостоверяет эти цифровые права", - сказал Чебесков.

"Такая конструкция уже предусмотрена в принципе для УЦП (утилитарных цифровых прав - ИФ), но для ЦФА еще не предусмотрена. Поэтому мы предлагаем в законопроекте такую конструкцию тоже применить", - добавил он.

По словам Чебескова, еще один важный элемент развития рынка - это интероперабельность информационных систем, в которых осуществляется выпуск ЦФА.

"Нужна функциональная совместимость имеющихся информационных платформ... По сути это означает, чтобы цифровые платформы между собой могли взаимодействовать, - отметил он. - То есть чтобы клиент не на 10 разных платформ ходил покупать финансовый инструмент, а он мог на одной платформе покупать инструмент, который мог бы торговаться на других платформах".

Кроме того, Минфин поддерживает допуск на рынок ЦФА нерезидентов. По словам главы департамента финансовой политики, этому будет способствовать закон, который позволяет банкам и платформам по выпуску ЦФА передавать идентификацию иностранных клиентов зарубежным финансовым организациям (подписан президентом 10 июля).

"Мы также считаем, что нужно допустить обращение иностранных финансовых инструментов в качестве цифровых прав. И нужно обеспечить законодательно использовать цифровые права во внешнеторговой деятельности", - добавил Чебесков.

Банк России в 2022 году назвал два возможных варианта выпуска ЦФА на традиционных биржах. Первый - непосредственное обращение цифровых прав в биржевой инфраструктуре. Второй вариант - обращение "цифровых свидетельств" (ценных бумаг, удостоверяющих принадлежность их владельцам цифровых активов). Такая конструкция позволяет производить учет и переход прав на такие свидетельства в порядке, предусмотренном для ценных бумаг, что создает возможность опосредованного обращения цифровых прав на организованных торгах с использованием традиционной инфраструктуры рынка ценных бумаг, отмечал ЦБ. Регулятор также подчеркивал, что традиционные биржи уже сейчас могут получить статус оператора обмена цифровых активов.

"Московская биржа" сейчас работает с ЦБ для получения статуса оператора обмена ЦФА, говорил "Интерфаксу" 7 июля директор по информационной безопасности "Мосбиржи" Сергей Демидов. "Мы разрабатываем платформу. Мы сейчас работаем с Центральным банком для получения двух статусов. На Национальный расчетный депозитарий мы планируем получить статус оператора информационной системы в рамках закона о цифровых финансовых активах. А на Московскую биржу пытаемся получить статус оператора обмена", - сказал он тогда.

По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, регулятор сейчас рассматривает две заявки на статус операторов ЦФА. "У нас есть две заявки на получение оператора ЦФА. Я думаю, что когда они получат, то станет известно, кто это. Мы их рассматриваем", - сказала она 6 июля.

Закон, который позволит биржам проводить операции с ЦФА в рамках биржевой инфраструктуры, может быть принят до конца года, уточнял "Интерфаксу" глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков в кулуарах конгресса.

Чебесков в апреле сообщал, что допуск ЦФА к биржевым торгам в целом поддерживается, но может привести к размытию отличий между ЦФА и ценными бумагами. По его словам, велась дискуссия о том, как запустить более активное обращение ЦФА и при этом не превратить их в ценные бумаги как акции или облигации.