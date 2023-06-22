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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:44

Нефть Brent подешевела до $75,5 за баррель

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть активно снижаются днем в четверг на фоне опасений в отношении динамики глобального спроса.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:25 по московскому времени составляет $75,52 за баррель, что на $1,6 (2,07%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $1,56 (2,15%), до $70,97 за баррель.

ЭкономикаНефть Brent подешевела до $76,73 за баррельЧитать подробнее

Участники рынка сохраняют осторожность в условиях ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) западных центральных банков, негативно влияющего на будущую экономическую активность, отмечает Investing.com.

Банк Англии в четверг повысил базовую процентную ставку сразу на 50 базисных пунктов - до 5% годовых. Большинство аналитиков и экономистов прогнозировали подъем на 25 б.п.

Швейцарский национальный банк (SNB, Центробанк) и норвежский ЦБ (Norges Bank) подняли ставки на 25 б.п., до 1,75%, и 50 б.п., до 3,75%, соответственно, и дали понять, что могут продолжить ужесточение ДКП.

Внимание трейдеров также направлено на данные министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране, которые будут обнародованы в 18:00 мск.

Отчет Американского института нефти (API), опубликованный в ночь со среды на четверг, показал снижение запасов нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 16 июня, на 1,246 млн баррелей.

нефть
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