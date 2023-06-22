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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:13

Нефть Brent подешевела до $76,73 за баррель

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть опускаются в четверг после уверенного подъема по итогам предыдущей сессии.

Внимание трейдеров направлено на данные министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране, которые будут обнародованы в 18:00 по московскому времени.

Отчет Американского института нефти (API), опубликованный в ночь со среды на четверг, показал снижение запасов нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 16 июня, на 1,246 млн баррелей.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 по Москве в четверг составляет $76,73 за баррель, что на $0,39 (0,51%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. В среду эти контракты подорожали на $1,22 (1,6%) до $77,12 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,38 (0,52%), до $72,15 за баррель. Накануне эти контракты подорожали на $1,34 (1,9%), до $72,53 за баррель.

Поддержку нефтяному рынку в среду оказали позитивные комментарии заместителя премьера Госсовета КНР Хэ Лифэна относительно ситуации в китайской экономике, отмечает Market Watch. "Экономика Китая показывает хороший импульс к росту в первом полугодии", - приводит "Синьхуа" слова Хэ Лифэна.

В то же время, председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл дал понять, что американский ЦБ готов продолжить ужесточение денежно-кредитной политики.

Brent WTI США Китай
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