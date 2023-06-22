Дефицит счета текущих операций США в I квартале вырос сильнее прогноза - до $219,3 млрд

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Отрицательное сальдо счета текущих операций платежного баланса США в первом квартале увеличилось на $3,1 млрд (на 1,5%) и составило $219,3 млрд, говорится в отчете министерства торговли страны.

Согласно пересмотренным данным, в четвертом квартале дефицит составлял $216,2 млрд, а не $206,8 млрд, как было объявлено ранее.

Аналитики в среднем ожидали роста на 5,2% с объявленного ранее уровня октября-декабря - до $217,5 млрд, согласно данным Trading Economics.