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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Дефицит счета текущих операций США во II квартале неожиданно снизился

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Отрицательное сальдо счета текущих операций платежного баланса США во втором квартале сократилось на $2,4 млрд (1,1%) и составило $212,1 млрд, сообщило Минторговли страны.

Дефицит является минимальным со второго квартала 2021 года, отмечает Trading Economics.

По пересмотренным данным, в первом квартале дефицит составлял $214,5 млрд, а не $219,3 млрд, как было объявлено ранее.

Аналитики в среднем ожидали роста дефицита на 0,8% с объявленного ранее уровня января-марта - до $221 млрд, согласно данным Trading Economics.

Дефицит счета текущих операций во втором квартале составил 3,2% ВВП США. Пиковая отметка в 6,3% ВВП была зафиксирована в четвертом квартале 2005 года.

Снижение дефицита, несмотря на его рост в сфере торговли товарами, обусловлено ростом профицитов в сфере услуг и первичных доходов, отмечают в Минторге.

Совокупный показатель экспорта товаров и услуг, а также доходов, полученных от иностранных резидентов, во втором квартале уменьшился на $7,8 млрд, до $1,15 трлн. Импорт товаров и услуг, а также суммы выплат иностранным резидентам, сократились на $10,2 млрд, до $1,36 трлн.

Минторговли США
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