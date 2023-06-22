Amazon может быть заинтересована в покупке британского ритейлера Ocado

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Amazon.com Inc. и другие гиганты сектора технологий могут быть заинтересованы в покупке британского оператора сети супермаркетов Ocado Group, пишет The Times.

Газета указывает на слухи об интересе со стороны "более чем одного" претендента из США.

В феврале Ocado отчиталась о доналоговом убытке в размере 501 млн фунтов стерлингов ($652 млн) за минувший финансовый год. Убыток стал крупнейшим за всю историю компании.

Акции Ocado растут в цене на 32,6% на торгах в Лондоне в четверг. За последний месяц капитализация компании увеличилась на 41,5%, до 3,51 млрд фунтов. Бумаги Amazon в начале сессии на бирже Nasdaq дорожают на 0,8%.