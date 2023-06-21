FTC подала иск к Amazon из-за особенностей вовлечения клиентов в программу Prime

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Федеральная торговая комиссия (FTC) США подала иск в суд к Amazon.com Inc, утверждая, что компания обманом заставила некоторых клиентов стать участниками платной программы Prime и сознательно усложнила процесс выхода из нее.

"Amazon использовала манипулятивные, принудительные или вводящие в заблуждение инструменты интерфейса, чтобы обманом заставить клиентов воспользоваться автоматически продлеваемой подпиской Prime", - говорится в заявлении FTC.

Членство в программе лояльности Prime от Amazon стоит $14,99 в месяц или $139 за год, пишет Market Watch.

В FTC отмечают, что компания специально усложнила процедуру выхода из программы. Цель этого процесса была не позволить пользователю покинуть программу, а удержать его в ней, считает регулятор.

"Amazon обманом заманивала людей в регулярные подписки без их согласия, что не только расстраивало пользователей, но и стоило им значительных расходов", - заявила глава FTC Лина Хан.

Amazon объявила в среду, что ежегодное мероприятие для клиентов сервиса Prime, в ходе которого проводятся крупные распродажи, в этом году пройдет 11-12 июля.

Владелец одной из крупнейших в США сети дисконтных магазинов Target Corp. проведет аналогичное мероприятие для своих клиентов 9-15 июля.

Акции Amazon теряют в цене 0,5% в ходе торгов в среду, Target – прибавляют 0,3%.