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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:44

Потребкредитование в РФ в мае ускорилось до 1,7% против 1,2% в апреле

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Темпы роста потребительского кредитования в мае ускорились до 1,7% с 1,2% месяцем ранее на фоне сохранения высокой потребительской активности, а также более мягкой кредитной политики банков, говорится в докладе ЦБ о развитии банковского сектора.

Кроме того, банки могут стремиться нарастить объем выдач до ужесточения макропруденциальных лимитов с 1 июля 2023 года.

"Восстановление потребительского кредитования (прирост примерно 13% за последние 12 месяцев с учетом списаний и продаж) несколько опережает номинальный рост заработной платы (около 11%), что вызывает опасения", - отмечает регулятор.

По мнению ЦБ, ужесточение макропруденциальных лимитов может несколько охладить темп роста потребкредитов.

Показатели кредитного качества портфеля пока остаются стабильными. Банк России следит за ситуацией и готов принимать дополнительные меры для охлаждения рынка, заявит регулятор.

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