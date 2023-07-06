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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:25

Годовые темпы роста потребкредитов превысили прогнозы Банка России

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Аннуализированные темпы роста необеспеченного кредитования (годовой рост) соответствуют 20%, ЦБ будет смотреть на эффективность регулятивных мер, заявила журналистам в кулуарах Финансового конгресса глава департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова .

"Мы видим, что темпы роста превышают те, которые мы публиковали в последних своих документах. Аннуализированные темпы, скорее, соответствуют уровню 20%. Безусловно, мы будем смотреть за тем, как подействуют наши меры, потому что у нас уже одно ужесточение вступило с 1 июля (более жесткие лимиты), с 1 сентября ужесточаются наши надбавки. И плюс мы в августе будем принимать решение по поводу макропруденциальных лимитов на четвертый квартал. И здесь тоже, если мы будем видеть ускорение кредитования, то будем рассматривать ужесточение", - заявила она.

С 2023 года основным инструментом ЦБ, применяемым для сдерживания роста долговой нагрузки населения по потребительским кредитам, стали макропруденциальные лимиты. В I-II кварталах предельно допустимая объемная доля кредитов заемщикам с показателем долговой нагрузки (ПДН) свыше 80% была установлена на уровне 25% для банков и 35% для МФО, кредиты на срок более 5 лет не должны превышать 10% от объема выданных банками потребительских кредитов.

С учетом адаптации банков к МПЛ, а также сохранения устойчивой динамики необеспеченного потребительского кредитования Банк России с третьего квартала принял решение снизить значения МПЛ. С 1 июля доля кредитов с ПДН более 80% не должна превышать 20% (30% для МФО), а доля кредитов на срок более 5 лет - 5%.

"Как правильно отметили коллеги в ходе сессии, у нас ПДН 50% плюс тоже достаточно высокий. Сейчас наши лимиты воздействуют на ПДН 80%, но 50% плюс - это тоже достаточно высокий уровень, и мы будем думать, не нужно ли здесь тоже каких-то мер. (...) В том числе будем смотреть, какие категории таргетировать", - заявила Данилова.

"Мы смотрим разные факторы в совокупности, для нас при лимитах важно сохранение доступности, поэтому мы внимательны были в начале года и начали с таких цифр, которые были близки к средним. В любом случае будем двигаться поэтапно, но стремиться к тому, чтобы структура кредитования была сбалансированной", - добавила она.

По словам Даниловой, новый 20%-ный лимит - "все равно это много", и при возможности ЦБ будет ужесточать регулирование.

"Будем обсуждать, как устанавливать лимиты. Потому что у нас есть соответствующий нормативный акт, который позволяет устанавливать разные границы. Мы можем не только один интервал меньше или больше 80%, а разные интервалы", - сказала глава департамента ЦБ.

ЦБ в августе при принятии решения о новых лимитах на четвертый квартал также проанализирует, как изменилась срочность выдаваемых потребкредитов. "Возможно, у нас много кредитов, которые близки к 5 годам", - сказала Данилова.

Елизавета Данилова Банк России
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