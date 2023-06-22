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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:44

Рост ипотеки в России держится около уровней 2021 года третий месяц подряд

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Банки РФ, по предварительным данным, в мае сохранили рост ипотечного портфеля на уровне 2,2% (2,1% в марте, 2,2% - в апреле), что в целом соответствует среднемесячным темпам за 2021 год, следует из обзора ЦБ о динамике развития банковского сектора.

Выдачи ипотеки с господдержкой выросли на 9% - до 303 млрд руб. (с 278 млрд руб. в апреле), это максимальный месячный объем выдач с начала года. Выдачи в рамках "Семейной ипотеки" выросли более чем на 5% - до 142 млрд руб. против 135 млрд руб. в апреле. Выдачи "Льготной ипотеки" в мае увеличились на 11,5% - до 126 млрд руб. против 113 млрд руб. месяцем ранее.

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Рост выдач может быть связан со стремлением банков успеть выдать кредиты по госпрограммам с низким первоначальным взносом до ужесточения подхода по применению макропруденциальных надбавок к таким кредитам с 1 июня текущего года, отмечается в обзоре.

При этом выдачи рыночной ипотеки замедлились на 3% и составили 279 млрд руб. после 288 млрд руб. в апреле.

Доля проблемных кредитов остается на исторически низком уровне - 0,6%.

ЦБ РФ Банк России
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