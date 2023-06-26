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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Сбер снижает ставки по ипотеке с господдержкой

Сбер снижает ставки по ипотеке с господдержкой
Фото: Владимир Баранов/ТАСС

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Сбер снижает ставки по ипотечной программе на новостройки с господдержкой, сообщили в сервисе Домклик Сбербанка.

"Мы снижаем ставки на новостройки до 3,9% годовых в период строительства. Уверены, что это поможет нашим клиентам приобрести жильё на выгодных условиях и снизит финансовую нагрузку на покупателей, которые ожидают завершения строительства и переезда в новую квартиру", - сказал и.о. директора дивизиона Алексей Лейпи.

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Как отмечается, банк запускает специальную скидку с 27 июня 2023 года. С её помощью на Домклик можно получить сниженную ставку по программе "Господдержка" - от 3,9% годовых на покупку квартиры в новостройке. Максимальный дисконт для клиентов по специальной скидке составит 3,8 п.п.

"Льготная ипотека" с господдержкой действует с апреля 2020 года. Она была призвана поддержать отрасль в пандемию и сделала это: спрос и цены пошли вверх. Программа, которую ранее уже продлевали по инициативе властей, должна была завершиться 1 января 2023 года. Однако в конце прошлого года президент РФ Владимир Путин объявил о продлении программы до 1 июля 2024 года.

"Льготная ипотека" доступна по ставке 7%. Максимальная сумма кредита по программе составляет 30 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 15 млн рублей для других субъектов РФ. Первоначальный взнос - от 15%. Кредит предоставляется на покупку квартир в новостройках и на строительство индивидуальных домов.

Сбер Сбербанк
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