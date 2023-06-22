Чистая прибыль банков РФ в мае составила 273 млрд руб.

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Чистая прибыль банков РФ в мае составила 273 млрд рублей, что почти на четверть выше результата апреля (224 млрд рублей), говорится в докладе ЦБ РФ о динамике развития банковского сектора.

За пять месяцев 2023 года сектор заработал уже 1,4 трлн рублей.

Прибыль поддержали меньшие отчисления в резервы(-25% к апрелю), а также рост основных доходов (чистый процентный доход - на 5%, чистый комиссионный доход - на 8%) на фоне расширения бизнеса.

При этом доходы банков от валютной переоценки существенно сократились (16 млрд рублей в мае, 82 млрд рублей в апреле), так как курс рубля в мае практически не изменился.

Количество прибыльных банков в мае выросло до 237 (73% от общего числа) по сравнению с 230 в апреле (71%).По итогам января-мая количество прибыльных банков составило 268 (82% от общего количества) с долей в активах сектора 98%.