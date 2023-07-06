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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:25

В ЦБ ожидают, что прибыль банков РФ в этом году может превысить рекорд 2021 г.

В ЦБ ожидают, что прибыль банков РФ в этом году может превысить рекорд 2021 г.
Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Прибыль банков РФ в этом году может превысить рекорд 2021 года, заявила зампред ЦБ Ольга Полякова в ходе Финансового конгресса Банка России.

"В целом мы видим, что банки сейчас устойчивы, показывают хорошие финансовые результаты. Мы ожидаем в общем-то к концу этого года финансовый результат если не на уровне 2021 года, то, может быть, даже и лучше", - сказала она.

Российские банки в 2021 году показали рекордную прибыль на уровне 2,4 трлн рублей. За пять месяцев этого года прибыль сектора составила 1,4 трлн рублей.

ЦБ ранее прогнозировал, что российские банки в 2023 году могут заработать свыше 2 трлн рублей прибыли.

Ольга Полякова Банк России ЦБ РФ
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