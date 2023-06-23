Акционеры "Башнефти" одобрили выплату дивидендов за 2022 г. в 199,89 руб. на акцию

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Акционеры "Башнефти" на годовом собрании одобрили выплату дивидендов за 2022 год в размере 199,89 руб. на обыкновенную и привилегированную акции, говорится в сообщении компании.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 7 июля.

Всего на выплату дивидендов "Башнефть" направит 35,507 млрд рублей. Часть чистой прибыли по результатам 2022 года в размере 72,57 млрд рублей решено оставить нераспределенной.

Компания не раскрывала финансовые показатели за 2022 год ни по РСБУ, ни по МСФО.

Акционеры также утвердили годовой отчет компании за 2022 год, годовую бухгалтерскую отчетность, определили количественный состав совета директоров в 10 членов, избрали совет директоров, одобрили выплату им вознаграждений и компенсаций, назначили аудитором компании на 2023 год - ООО "Центр аудиторских технологий и решений - аудиторские услуги".

По итогам 2021 года акционеры "Башнефти" одобрили выплату дивидендов в 117,29 рублей на обыкновенную и привилегированную акции. НК направила на эти цели 20,834 млрд рублей. Чистая прибыль по МСФО по итогам 2021 года составила 84,9 млрд рублей. Таким образом, компания направила на дивиденды 24,5% прибыли.

Уставный капитал "Башнефти" равен 177 634 501 рублю, он разделен на 147 846 489 обыкновенных акций номиналом 1 рубль (83,23% уставного капитала) и 29 788 012 привилегированных акций номиналом 1 рубль (16,77%).

Контрольный пакет (57,66% уставного капитала) "Башнефти" принадлежит ПАО "НК "Роснефть", 4,41% - у ООО "Башнефть-Инвест" и 25,000001% - у республики Башкортостан.