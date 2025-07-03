Акционеры "Башнефти" одобрили дивиденды-2024 в 147,31 рубля на акцию

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Акционеры "Башнефти" одобрили дивиденды за 2024 год в размере 147,31 руб. на обыкновенную и привилегированную акции, сообщила компания.

Реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов, будет составлен по данным на 14 июля.

Из чистой прибыли общества в размере 103,245 млрд рублей на выплату дивидендов будет направлено 26,2 млрд рублей, в том числе 21,8 млрд рублей на обыкновенные акции и 4,4 млрд рублей - на привилегированные. Таким образом, компания направит на дивиденды 25% прибыли.

Дивиденды "Башнефти" за 2023 год составили 249,69 рубля на обыкновенную и привилегированную акции. Чистая прибыль компании по МСФО за 2023 год составила 177,4 млрд рублей, то есть за 2023 год "Башнефть" также направила на выплату дивидендов 25% прибыли.

"Башнефть" традиционно направляет на выплату дивидендов 25% прибыли - этот уровень предусмотрен дивидендной политикой эмитента как минимальный.

Уставный капитал "Башнефти" равен 177 634 501 рубль, он разделен на 147 846 489 обыкновенных акций номиналом 1 рубль (83,23% уставного капитала) и 29 788 012 привилегированных акций номиналом 1 рубль (16,77%).

Контрольный пакет (57,66% уставного капитала) "Башнефти" принадлежит ПАО "НК "Роснефть", 4,41% - у ООО "Башнефть-Инвест" и 25,000001% - у республики Башкортостан.