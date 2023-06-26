Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:52

Агрохолдинг "Степь" начал уборочную кампанию

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Агрохолдинг "Степь" (входит в АФК "Система") начал уборку озимых зерновых культур. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе агрохолдинга.

Первыми к сбору зерновых приступили хозяйства Ставропольского кластера.

Как пояснил агентству гендиректор "Степи" Андрей Недужко, холдинг обеспечен всем необходим для проведения уборки урожая: от уборочной техники до запасных частей и ГСМ.

"Большой парк техники – преимущественно отечественного производства, что нивелирует риски простоя при проведении работ и обеспечивает соблюдение плановых сроков проведения уборочной кампании", - подчеркнул руководитель.

Завершить уборку озимой пшеницы планируется в течение двух-трех недель, в оптимальные агротехнические сроки. Для этого будет задействовано более 2 тыс. единиц техники – комбайнов и грузовых автомобилей. После завершения уборки техника собственной машинно-тракторной станции будет направлена на помощь аграриям в другие регионы РФ.

В агрохолдинге отметили, что рассчитывают на урожай не ниже плановых показателей.

Как сообщалось, площади сева озимых под урожай 2023 года были сохранены на уровне предшествующего сезона, абсолютные показатели не раскрываются.

В прошлом году "Степь" увеличила сбор сельхозкультур на 9% по сравнению с предыдущим годом – до рекордных 2 млн тонн. В том числе, был собран рекордный урожай пшеницы – 1,1 млн тонн (на 13% больше, чем в 2021 году), а также достигнуты высокие результаты по другим сельхозкультурам.

Агрохолдинг "Степь" создан в 2014 году, занимается растениеводством, молочным животноводством, трейдингом сельхозпродукции, а также сахарным и бакалейным трейдингом, производством и дистрибуцией сыров, молочных продуктов. Активы расположены в Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской области.

Агрохолдинг "Степь" АФК "Система" Ставропольский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Ситуация на внутреннем валютном рынке стабилизировалась

Ситуация на внутреннем валютном рынке стабилизировалась

Цена нефти Brent поднялась выше $74 за баррель

Торги на Московской бирже 26 июня будут проводиться в режиме обычного рабочего дня

Торги на Московской бирже 26 июня будут проводиться в режиме обычного рабочего дня

Крупнейшие банки снизили обменные курсы с утренних пиков

ЦБ РФ с 1 сентября повышает надбавки к коэффициентам риска по потребкредитам

ЦБ РФ с 1 сентября повышает надбавки к коэффициентам риска по потребкредитам

Акции триптиха Фрэнсиса Бэкона стоимостью $55 млн будут размещены на бирже Artex

Акции триптиха Фрэнсиса Бэкона стоимостью $55 млн будут размещены на бирже Artex

Carlsberg Group подписала соглашение о продаже "Балтики"

Carlsberg Group подписала соглашение о продаже "Балтики"

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 28 июня снизится на 5,3%

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 28 июня снизится на 5,3%

ЕС в рамках санкций ужесточает процедуру импорта сталепродукции и изделий

ЕС в рамках санкций ужесточает процедуру импорта сталепродукции и изделий

ЕС запретил поставки в Россию электрокаров, гибридов и некоторых авто с ДВС

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });