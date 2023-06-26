МосБиржа проводит дискретный аукцион для обыкновенных акций "Выборгского судостроительного завода"

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Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Московская биржа проводит дискретный аукцион для обыкновенных акций ПАО "Выборгский судостроительный завод" в период с 10:40 до 11:10 по Москве в "Режиме торгов Т+" из-за роста их цены более чем на 20%.

В остальных безадресных режимах торгов в период проведения дискретного аукциона торги проводятся в соответствии с установленным регламентом.

На момент начала проведения дискретного аукциона стоимость обыкновенных акций компании составила 8965 рублей за штуку (+24,5% к закрытию 23 июня).