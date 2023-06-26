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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:52

"Аэроэкспресс" 1 и 2 июля отменит поезда во "Внуково" из-за ремонта на железной дороге

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - "Аэроэкспресс" 1 и 2 июля отменит поезда в/из аэропорта "Внуково" в связи с проведением плановых работ на железной дороге, сообщила компания.

С 3 июля поезда "Аэроэкспресса" будут курсировать по стандартному расписанию – каждый час.

Во время отмены движения поездов компания рекомендует пассажирам при следовании в аэропорт воспользоваться Сокольнической или Калининско-Солнцевской линией метро с пересадкой на наземный общественный транспорт.

ООО "Аэроэкспресс" обеспечивает пассажирское железнодорожное сообщение между Москвой и основными аэропортами Московского авиационного узла – "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево". Компания основана в 2005 году. Ежедневно поезда "Аэроэкспресса" выполняют в среднем 198 рейсов.

Аэроэкспресс Внуково
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