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Расписание поездов от Курского вокзала до Железнодорожной изменится с 24 до 30 июля

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Из-за реконструкции Курского вокзала с 24 до 30 июля значительно изменится расписание поездов на участке от этого вокзала до станции Железнодорожная, сообщил Департамент транспорта Москвы.

Изменения планируются с 4:30 24 июля до 4:30 30 июля. Часть поездов будет отменена, часть поездов будут прибывать и отправляться от станций "Серп и Молот" и "Нижегородская" вместо Курского вокзала. Интервалы между поездами будут увеличены в утренние и вечерние пиковые часы до Курского вокзала - до 20 минут, до Нижегородской - до 12 минут. В остальное время интервалы могут доходить и до 40 минут.

До вокзала будет доезжать только 50% от общего числа поездов.

"Рекомендуем пользоваться для поездок в центр станцией Нижегородская - здесь организована пересадка на Некрасовскую линию метро и БКЛ, МЦК, а также наземный транспорт", - говорится в сообщении.

Железнодорожная Курский вокзал Серп и Молот Дептранс Москва
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