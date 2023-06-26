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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:52

S7 Technics получила российский сертификат на выпуск компонентов для иностранных самолетов

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Компания техобслуживания S7 Technics получила российский сертификат одобрения производственной организации, разрешающий компании самостоятельно производить компоненты для обслуживания самолетов иностранного производства, сообщила пресс-служба авиакомпании S7.

Для его получения S7 Technics прошла сертификацию в Росавиации.

"Ранее компания работала по европейскому сертификату, сейчас мы получили российский аналог - ФАП-21G. Теперь все компоненты S7 Technics будут сопровождаться собственными удостоверяющим документом (паспортом или этикеткой), который подтверждает, что изделие сертифицировано, и дает право устанавливать его на борт самолета", - цитирует пресс-служба авиакомпании заместителя гендиректора по производству авиатехники S7 Technics Артема Ахмедова.

Как отмечается в пресс-релизе, сервисная компания получила разрешение производить компоненты из пластика, пенополиуретана, металла, ткани и кожи для большинства типов зарубежных гражданских самолетов – Airbus, Boeing, Embraer, Cessna, ATR42 и других.

Перечень разрешенных к выпуску изделий включает, в частности, запчасти для пассажирских и пилотских кресел, кронштейны, пружины, сумки для демонстрационного комплекта, трафареты, тактильные наклейки со шрифтом Брайля, авиационные фильтры для очистки воды и воздуха на борту.

S7 Technics Росавиация
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