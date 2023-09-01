Нефтепереработчики предложили легализовать применение неоригинальных запчастей при ремонте

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Ассоциация нефтепереработчиков и нефтехимиков (АНН) в условиях затрудненного санкциями доступа к оригинальным комплектующим выступила за легализацию ремонта иностранного оборудования с применением неоригинальных запасных частей. Об этом сообщил глава АНН Александр Иванов.

"Вроде как у нас не запрещен обратный инжиниринг, но все производственники понимают, что на самом деле это большой дамоклов меч. У нас в 116-ФЗ (федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"), и самое главное, у вас у всех в инструкциях записано, что вы должны использовать оригинальные запчасти", - отметил он.

Выйти из сложившейся ситуации, по его словам, можно, если на государственном уровне разрешить применять запчасти и материалы производителей из России и дружественных стран, в том числе разработанные и изготовленные в рамках обратного инжиниринга.

"Мы инициировали большую встречу, писали и премьеру, и нашему министру, и Ростехнадзор в эту работу ввязался. Я очень надеюсь, что скоро будет максимально прозрачное разъяснение, что делать в этой ситуации. Потому что, меняя какие-то элементы, рабочие колеса... Все, что вы делаете, на самом деле - это определенное нарушение", - добавил Иванов.