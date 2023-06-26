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IBM близка к покупке разработчика облачных сервисов Apptio за $5 млрд

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - International Business Machines Corp. (IBM) близка к покупке разработчика облачных сервисов Apptio за $5 млрд, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Apptio, созданная в 2007 году, разрабатывает инструменты, помогающие бизнесу в оптимизации IT-бюджетов, планировании и финансовом анализе.

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Компания вышла на открытый рынок в 2016 году, а в 2019 году была выкуплена фондом прямых инвестиций Vista Equity Partners. В числе клиентов Apptio - Bank of America Corp. и страховщик Allstate Corp., сообщается на ее сайте.

По словам источников WSJ, стороны далеко продвинулись в переговорах и могут объявить о сделке в ближайшее время.

Акции IBM теряют 0,7% в ходе предварительных торгов в понедельник. С начала текущего года их стоимость снизилась на 8%

IBM Apptio
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