Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:28

IBM прекратит наем сотрудников на должности, которые сможет заменить ИИ

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Американская International Business Machines Corp. (IBM) планирует остановить наем сотрудников на должности, которые, по ее мнению, в ближайшие годы могут быть заменены искусственным интеллектом (ИИ), заявил Bloomberg гендиректор компании Арвинд Кришна.

Речь идет о вспомогательных подразделениях, в которых работает порядка 26 тысяч человек, включая, например, HR-отдел, отметил он.

"Я вполне могу представить, что 30% из этих рабочих мест будут заменены искусственным интеллектом или автоматизированы в течение пятилетнего периода", - сказал глава IBM.

Сейчас в компании трудоустроены порядка 260 тысяч человек. Она продолжает наем разработчиков, а также сотрудников, непосредственно взаимодействующих с клиентами.

IBM Арвинд Кришна США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать Digital новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минцифры РФ перезапустит механизм "сквозных проектов" в области электроники

Глава Минцифры сообщил о переходе 70-80% телефонных мошенников в WhatsApp

СД "Фортум" по требованию Росимущества избрал нового гендиректора

Пострадавшие от утечек данных смогут попросить компенсации через "Госуслуги"

Пострадавшие от утечек данных смогут попросить компенсации через "Госуслуги"

Минцифры обдумывает введение обязательной предустановки российских ОС на ПК

Телеком-операторы получат скидку по оплате частот за установку базовых станций в деревнях

Телеком-операторы получат скидку по оплате частот за установку базовых станций в деревнях

Илья Сачков вышел из международного бизнеса Group-IB

Илья Сачков вышел из международного бизнеса Group-IB

Глава Минцифры сказал, что пока блокировка "Википедии" в России не планируется

Глава Минцифры сказал, что пока блокировка "Википедии" в России не планируется

В России могут разрешить использовать вместо паспорта приложение "Госуслуги"

В России могут разрешить использовать вместо паспорта приложение "Госуслуги"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });