IBM прекратит наем сотрудников на должности, которые сможет заменить ИИ

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Американская International Business Machines Corp. (IBM) планирует остановить наем сотрудников на должности, которые, по ее мнению, в ближайшие годы могут быть заменены искусственным интеллектом (ИИ), заявил Bloomberg гендиректор компании Арвинд Кришна.

Речь идет о вспомогательных подразделениях, в которых работает порядка 26 тысяч человек, включая, например, HR-отдел, отметил он.

"Я вполне могу представить, что 30% из этих рабочих мест будут заменены искусственным интеллектом или автоматизированы в течение пятилетнего периода", - сказал глава IBM.

Сейчас в компании трудоустроены порядка 260 тысяч человек. Она продолжает наем разработчиков, а также сотрудников, непосредственно взаимодействующих с клиентами.