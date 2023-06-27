ГК "Русагро" договорилась о получении контроля в ГК "НМЖК"

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - ГК "Русагро", крупный производитель масложировой продукции в РФ, договорилась о получении контроля в ГК "НМЖК", в которую входят два масложировых комбината в Нижнем Новгороде и Самаре, маслоэкстракционные заводы в Урюпинске и Сорочинске, а также элеваторы.

Как сообщает "Коммерсантъ", о том, что ГК "Русагро" близка к приобретению доли в ГК "НМЖК", ему рассказали три источника. Об этом могут свидетельствовать и данные ЕГРЮЛ, согласно которым с 23 июня этого года гендиректором ПКФ "Профит", владеющей предприятиями НМЖК, стал Ян Кубинский, бывший топ-менеджер холдинга "Солнечные продукты", часть активов которого перешла "Русагро". Ранее ПКФ "Профит" возглавлял управляющий партнер, председатель совета директоров ГК "НМЖК" Николай Нестеров. Совместно с другим управляющим партнером группы Николаем Сидорком он считается совладельцем НМЖК.

Представители "Русагро" в неофициальном порядке сообщили "Ъ", что группа подписала соглашение о приобретении 50% ГК "НМЖК" у российских акционеров и получении контроля над бизнесом. По их словам, сделка, которая пока не закрыта, позволит НМЖК и "Русагро" получить синергические эффекты на рынке масложировой продукции, выйти в новые категории и рынки сбыта. В НМЖК "Ъ" не ответили.

Ранее сообщалось, что предметом сделки между "Русагро" к НМЖК может стать доля сингапурской Wilmar. В Wilmar комментарий не предоставили.

Как следует из отчета "Русагро" за 2022 год, контроль над НМЖК позволит группе стать основным производителем майонеза в России, увеличив долю с 15% до 28%, а также занять 33% рынка потребительского маргарина и спредов. По словам источника "Ъ", интеграция НМЖК в структуру "Русагро" может завершиться до конца этого года.

Аналитик агентства OleoScope Кирилл Лозовой отмечает, что потребление майонеза в России последние пять лет остается на уровне 4,3-4,8 кг на человека в год и предпосылок для существенного роста показателя нет. Экспорт майонеза и соусов на его основе в 2022 году вырос на 4%, до 97 тыс. тонн, за счет увеличения поставок в Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан, сказано в отчете "Русагро".

Лозовой добавляет, что "Русагро" в последнее время планирует расширять поставки в Китай и создало для рынка отдельную линейку майонеза.

"Русагро" является крупным российским производителем сахара, свинины, подсолнечного масла, майонеза и маргарина. Выручка в 2022 году составила 240,2 млрд рублей, что на 8% больше, чем годом ранее, чистая прибыль уменьшилась на 84%, до 7,787 млрд рублей, скорректированная EBITDA – на 6%, до 45 млрд рублей, рентабельность по этому показателю – на 16 п.п., до 3%.

"Русагро" занимает 15% в производстве сахара в РФ (3-е место), в том числе 48% – в производстве кускового сахара (1-е место), 6% – в производстве товарной свинины (4-е место), 13% – подсолнечного масла (1-е место), 52% – маргарина (1-е место).

Активы компании расположены в 11 регионах РФ: Белгородской, Тамбовской, Воронежской, Курской, Орловской, Свердловской, Самарской, Ульяновской, Саратовской, Оренбургской областях и Приморском крае. На 31 марта 2023 года под контролем "Русагро" находилось 668 тыс. га сельхозземель.