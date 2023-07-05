ГК "Русагро" закрыла сделку по покупке 50% акций ГК "НМЖК"

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - ГК "Русагро", один из ведущих агрохолдингов РФ, закрыла сделку по приобретению у российских акционеров 50% акций ГК "НМЖК", сообщается в пресс-релизе компании.

"Русагро" направит свои усилия на развитие брендов НМЖК и полное раскрытие потенциала инвестиций. Сделка позволит НМЖК и "Русагро" реализовать эффекты от совместных синергий на рынке шрота, масла, промышленных жиров, а также b2c продуктов. Безусловным приоритетом является сохранение надежной и эффективной работы группы НМЖК в рамках действующих контрактов", - говорится в пресс-релизе.

Сумма сделки не указывается.

Как заявил через пресс-службу гендиректор группы Тимур Липатов, контроль над НМЖК позволит "Русагро" занять ключевые позиции в основных сегментах b2с рынка, в том числе, стать производителем №1 майонезов и майонезных соусов в России, существенно укрепить позиции в производстве подсолнечного масла и сопутствующих продуктов из подсолнечника, а также в ряде продуктовых категорий промышленных жиров.

"Такое рыночное позиционирование позволит акционерам использовать эффекты масштаба, в том числе оптимизировать логистику и ряд иных статей затрат, снизить закупочные цены. Мы также рассчитываем на усиление масложирового бизнеса за счет команды НМЖК и обмена лучшими бизнес-практиками", - заявил он.

Группа НМЖК владеет масложировым комбинатом в Нижнем Новгороде, маслоэкстракционными предприятиями в Урюпинске и Сорочинске, а также элеваторами в Волгоградской, Оренбургской, Самарской, Саратовской областях и в Башкирии. Компания производит майонезы и соусы "Ряба", "Сдобри", соусы и кетчупы "Astoria", маргарины "Хозяюшка", спреды "Кремлевское".

Об интересе "Русагро" к ГК НМЖК сообщалось ранее. Осенью 2022 года речь шла о том, что свою долю в нижегородской группе может продать сингапурская Wilmar International.

"Русагро" - крупный российский производитель подсолнечного масла, майонеза и маргарина, а также сахара, свинины. Доля группы в производстве подсолнечного масла составляет 13% (1-е место), маргарина - 52% (1-е место), сахара - 15% (3-е место), в том числе 48% - в производстве кускового сахара (1-е место), а также 6% - в производстве товарной свинины (4-е место).

Выручка группы в 2022 году составила 240,2 млрд рублей, что на 8% больше, чем годом ранее, чистая прибыль уменьшилась на 84%, до 7,787 млрд рублей, скорректированная EBITDA - на 6%, до 45 млрд рублей, рентабельность по этому показателю - на 16 п.п., до 3%.

Активы компании расположены в 11 регионах: Белгородской, Тамбовской, Воронежской, Курской, Орловской, Свердловской, Самарской, Ульяновской, Саратовской, Оренбургской областях и Приморском крае. На 31 марта 2023 года под контролем "Русагро" находилось 668 тыс. га сельхозземель.