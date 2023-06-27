Мосбиржа проводит дискретный аукцион для обыкновенных акций "Саратовэнерго" из-за роста цены

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Московская биржа проводит дискретный аукцион для обыкновенных акций ПАО "Саратовэнерго" в период с 11:19 до 11:49 в "Режиме торгов Т+" из-за роста их цены более чем на 20%.

В остальных безадресных режимах торгов в период проведения дискретного аукциона торги проводятся в соответствии с установленным регламентом.

На момент начала проведения дискретного аукциона стоимость обыкновенных акций компании составила 0,3152 рубля за штуку (+30,5% к закрытию 26 июня).