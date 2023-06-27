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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Акционеры "Мегафона" одобрили присоединение трех компаний

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Мегафон" на внеочередном собрании одобрили реорганизацию путем присоединения трех компаний - ООО "Мегафон Финанс", системного интегратора ООО "Талмер" и разработчика мобильных платежных инструментов ООО "ИнПлат", говорится в сообщении оператора.

"Мегафон" приобрел ООО "Талмер" и ООО "ИнПлат" у структур холдинга USM в декабре 2022 года и в январе 2023 года соответственно.

ООО "Талмер" – системный интегратор и поставщик IT-решений. Компания специализируется на проектах по строительству центров обработки данных, созданию сетевой инфраструктуры, интеграционных решений и имеет компетенции в области информационной безопасности. Выручка в 2022 году составила 6,3 млрд рублей, чистый убыток – 713,9 млн рублей.

"ИнПлат" (ООО "Интеллектуальные платежи") – разработчик мобильных платежных инструментов, ключевой партнер "Мегафона" в области мобильной коммерции, обрабатывающий 80% потока платежей со счета телефона. Компания работает на российском финтех-рынке более 12 лет, предлагая свои решения в области онлайн-платежей крупным игрокам рынка электронной коммерции и телеком-операторам. Ключевые проекты по приему платежей в сервисах "Мегафона" были запущены совместно с "ИнПлат". Выручка в 2022 году составила 1,3 млрд рублей, чистая прибыль – 280,7 млн рублей.

ООО "Мегафон Финанс" – "дочка" "Мегафона", созданная в 2003 году для привлечения заемных средств.

"Мегафон" – один из крупнейших в РФ телеком-операторов, принадлежит структурам холдинга USM Алишера Усманова: 50% – у ООО "ЮэСэМ Телеком", еще 50% – у ООО "АФ Телеком Холдинг".

Мегафон ООО "Талмер" ООО "ИнПлат" USM
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