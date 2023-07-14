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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:29

Сменился руководитель группы USM, управляющей активами Усманова

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Группу USM, управляющую активами Алишера Усманова и его партнеров, возглавила Оксана Горшкова.

Прежний руководитель, Еркожа Акылбек, покинул пост гендиректора ООО "ХК "ЮэСэМ" и вышел из состава органов управления всех компаний группы, говорится в сообщении USM.

Горшкова работает в структурах USM с момента основания группы в 2012 году. Она занимала посты административного, операционного и управляющего директора USM, а также управляющего директора USM Telecom и ряда других предприятий группы, была гендиректором "Телекоминвеста".

Еркожа Акылбек проработал гендиректором USM менее полутора лет: на этой должности он в апреле 2022 года сменил Ивана Стрешинского, руководившего группой с ее основания. До прихода в группу в 2020 году Акылбек почти 20 лет был партнером KPMG в России и СНГ.

Основные активы группы USM - "Металлоинвест", "Мегафон", "Удоканская медь", "Аккерманн Цемент".

USM Оксана Горшкова Алишер Усманов Иван Стрешинский Еркожа Акылбек
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