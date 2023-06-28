Росагролизинг ждет решения по включению оборудования для пищевиков в свою льготную программу

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU -"Росагролизинг" вместе с Минсельхозом и Минпромторгом проработал вопрос о распространении своих льготных программ на предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности. Потребность в финансировании на эти цели оценивается в 1 млрд рублей в год, сообщил генеральный директор "Росагролизинга" Павел Косов на пресс-конференции в среду в Москве.

С предложением включить оборудование для пищевой и перерабатывающей промышленности в льготные программы компании весной этого года выступил Минпромторг. По мнению ведомства, это позволит снизить зависимость этих отраслей от импорта.

"Предложение проработано вместе с Минсельхозом и Минпромторгом. У нас есть единая позиция, в соответствии с которой, действительно, хотим включить переработчиков и все оборудование для них в нашу субсидию по постановлению правительства №1135 (постановление от 20 сентября 2017 года "Об отнесении продукции к промышленной продукции, не имеющей произведенных в Российской Федерации аналогов, и внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации" - ИФ)", - сказал Косов.

По его словам, все необходимые документы для этого подготовлены и отправлены в правительство. "В ближайшее время мы получим результат", - отметил он.

Отвечая на вопрос о потребностях в финансировании этой программы, Косов сказал: "Наши скромные подсчеты говорят о том, что ежегодная потребность оценивается в районе 1 млрд рублей".

АО "Росагролизинг" - государственная лизинговая компания, созданная в 2001 году для решения задач по технической и технологической модернизации отечественного АПК. В 2022 году компания увеличила поставки аграриям сельхозтехники и оборудования на 24,5% по сравнению с 2021 годом, до 12,7 тыс. единиц. Ее стоимость выросла на 56%, до 71,5 млрд рублей. Доля компании на рынке самоходной сельхозтехники РФ достигла 19%. В этом году прогнозируется рост поставок до более 13 тыс. единиц на 100 млрд рублей.