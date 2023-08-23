В пищепроме доля российского оборудования должна достичь 62% к 2030 году

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - В соответствии со сводной стратегией развития обрабатывающей промышленности России, к 2030 году доля отечественного оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности должна быть не ниже 62%, сообщили в Минпромторге.

Сводная стратегия развития обрабатывающей промышленности до 2030 года и на период до 2035 года была рассмотрена на заседании правительства 23 августа. Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал стратегию с отдельными правками.

Доля российских производителей на внутреннем рынке за 2022 год составила 55% и в последние годы увеличивалась, отметили в ведомстве.

Приоритетным направлением работы машиностроения для пищепрома назван выпуск оборудования для мукомольно-крупяной и хлебопекарной, молочной, мясной, сахарной, масложировой отраслей, а также оборудования для общественного питания и торговли. Так, в частности, объем производства оборудования для мукомолов и хлебопеков в 2024 году предусмотрен в 6,1 млрд рублей, в 2030 году - в 8,3 млрд рублей, в 2035 году - в 10 млрд рублей, для молочной промышленности - соответственно 2,2 млрд, 2,4 млрд, 4 млрд рублей, для мясной - 0,8 млрд, 1,1 млрд, 1,5 млрд рублей. Наиболее крупный объем производства предусмотрен в сфере выпуска оборудования для общественного питания и торговли - соответственно 8,2 млрд, 10,5 млрд и 12 млрд рублей.

Всего в 2024 году производство оборудования для приоритетных отраслей предусмотрено в 17,9 млрд рублей, в 2030 году - в 24,2 млрд рублей, в 2035 году - в 28,7 млрд рублей

Вместе с тем в Минпромторге назвали риски, которые могут повлиять на развитие машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности. Это нестабильность потребительского спроса на продукты питания, колебания курса рубля, рост цен на сырье, материалы, комплектующие и энергоносители, а также увеличение логистических затрат. Это влечет за собой повышение себестоимости готовой машиностроительной продукции сокращение экспортных рынков сбыта, отметили в ведомстве.

По данным на конец 2022 года, производством оборудования для пищепрома занималось более 270 предприятий в 51 регионе. Концентрация производства низкая - более 80% производителей относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства. В 2022 году производство выросло на 14,1%, за 2019-2022 годы - в среднем ежегодно на 17,5%.