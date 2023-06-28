Золото обновило трехмесячный минимум на опасениях роста ставок ФРС

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Цены на золото снижаются в среду на ожиданиях, что Федеральная резервная система США продолжит повышение процентных ставок.

Котировки августовских контрактов на золото на нью-йоркской бирже Comex к 15:43 по Москве снизились на 0,38% до $1916,4 за тройскую унцию. Цена находится на минимальном уровне с марта.

Ралли на рынке золота, наблюдавшееся в начале года, забуксовало в последние месяцы на фоне обещаний новых повышений процентных ставок от глав ведущих центробанков мира, включая Джерома Пауэлла из Федрезерва, пишет MarketWatch.

"Золото снова дешевеет после того, как котировки опустились ниже нижней границы недавнего диапазона всего неделю назад, - написал старший рыночный аналитик OANDA Крейг Эрлам. - Теперь цены упали до трехмесячных минимумов и приближаются к отметке $1900 за унцию, готовясь протестировать следующий важный уровень поддержки".

"Спрос на золото снижается, поскольку инвесторы начинают осознавать, что грядут новые повышения ставок, а вероятность их снижения в этом году крайне мала. Инфляция оказалась более устойчивой, чем ожидалось, и это плохо для золота", - добавил он.