Золото дорожает на статистике по рынку труда в США

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Цены на золото быстро растут на торгах в пятницу, инвесторы оценивают отчет о состоянии американского рынка труда в июне. Котировки августовских контрактов на золото на нью-йоркской бирже Comex к 17:04 по Москве повысились на 0,74%, до $1929,6 за тройскую унцию.

Министерство труда США сообщило, что число рабочих мест в экономике страны июне увеличилось на 209 тысяч, минимальными темпами с декабря 2020 года. Аналитики прогнозировали рост на 225-240 тысяч. Аналитики Bespoke Investment Group отмечают, что показатель оказался хуже прогнозов впервые за 15 месяцев.

Безработица в США в июне снизилась до 3,6% по сравнению с 3,7% в предыдущий месяц, совпав со средней оценкой аналитиков.

Старший рыночный аналитик Exinity Group Хан Тан полагает, что статданные не позволяют рассчитывать на паузу в повышениях ставки Федрезерва. В частности, он указал на снижение безработицы и активный рост зарплат, который подстегивает инфляцию.

"Быки" на рынке золота не смогут расслабиться прежде, чем Федрезерв действительно остановит цикл повышений ставки", - добавил эксперт.