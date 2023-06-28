Акционеры "Русала" большинством голосов поддержали невыплату дивидендов

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Акционеры "Русала" на годовом собрании в среду большинством голосов утвердили решение об отказе от выплаты дивидендов, говорится в сообщении компании.

Поддержало невыплату 62,87% голосов акционеров, против были 32,63%.

Совет директоров "Русала" в начале июня рекомендовал собранию акционеров компании не выплачивать дивиденды за прошлый год.

"Компания уже выплатила промежуточные дивиденды по итогам I полугодия 2022 г. в размере $302 млн. В текущих неблагоприятных рыночных условиях долговая нагрузка компании относительно высока. При этом компания сохраняет свои планы по масштабной инвестиционной программе, в том числе по экологической модернизации своих заводов", - комментировал представитель "Русала".

Ранее рекомендацию не выплачивать дивиденды за 2022 г. дал совет директоров "Норильского никеля", в котором "Русал" контролирует более 26% акций. Дивидендная политика "Русала", одобренная советом директоров алюминиевой компании в 2015 году, предполагает выплаты до 15% от скорректированной EBITDA (включающей дивиденды от "Норникеля").

Вопрос о дивидендах, который несколько раз поднимал "Суал Партнерс" Виктора Вексельберга (контролирует 25,72% "Русала"), не удавалось провести через совет директоров "Русала", в котором доминируют топ-менеджеры компании, представители En+ и согласованные OFAC независимые директора. На собрании акционеров инициатива о дивидендах набирала около 32% голосов и не проходила. Исключением стали дивиденды за первое полугодие 2022 г., когда "Русал" выплатил $0,02 на акцию (всего около $302 млн, дивхододность на момент объявления около 3%).

По оценке "Суал Партнерс", "Русал", исходя из своих финансовых результатов, полученных в 2021-22 гг. дивидендов от "Норникеля" и размера инвестпрограммы, мог бы выплатить финальные дивиденды за прошлый год в размере минимум $244 млн.

"Это точно не является бременем для компании, получившей в 2022 году EBITDA от операционной деятельности в размере $2 млрд, дивиденды от "Норникеля" в сумме $1,6 млрд и аккумулировавшей на счетах на конец 2022 года рекордные за 12 лет $3,2 млрд", - говорил в интервью "Коммерсанту" гендиректор "Суала" Олег Фомичев.

По его мнению, менеджмент "Русала" "с молчаливого согласия совета директоров действует в интересах мажоритарного акционера [En+]", который "в силу санкционных ограничений не может распределять дивиденды на всех своих владельцев и поэтому не заинтересован в получении средств от "Русала".

Скорректированная EBITDA "Русала" во втором полугодии 2022 года упала на 86% к данным годичной давности, до $221 млн. Чистый долг компании вырос за полугодие на 7%, до $6,3 млрд, что предполагает коэффициент чистый долг/ EBITDA в 3,1x к концу 2022 г.

Основным акционером "Русала" (57%) является En+ Group. "Суал Партнерс" владеет 25,72%, free float "Русала" - 17,4%.