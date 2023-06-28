Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:05

Акционеры "Юнипро" утвердили решение не выплачивать дивиденды за 2022 год

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Юнипро" утвердили решение не выплачивать дивиденды за 2022 год, сообщила компания по итогам прошедшего в заочной форме годового собрания.

Чистая прибыль по РСБУ за 2022 г. в размере 9,86 млрд руб. останется в распоряжении компании, решили акционеры.

Действующая дивидендная политика "Юнипро" предполагает выплату акционерам по 20 млрд руб. в 2021 г. и 2022 г. и стремление выплачивать дивиденды не реже двух раз в год. Но последний раз акционеры компании получали дивиденды по итогам девяти месяцев 2021 г. в размере 12 млрд руб.

В конце апреля президент РФ своим указом ввел временное управление в отношении российских активов Fortum и Uniper. Под действие указа, в частности, подпали 83,73% акций ПАО "Юнипро" и 98,23% акций ПАО "Фортум". В качестве временного управляющего определено Росимущество.

После этого советы директоров компаний по требованию Росимущества сменили гендиректоров. В "Юнипро" им стал руководитель департамента энергетики ПАО "Роснефть" Василий Никонов.

В Uniper тогда напомнили, что компания с конца 2022 г. фактически не может осуществлять операционный контроль над российским активом.

Uniper Fortum Юнипро
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

МТС сообщил о проблемах со связью в регионах Поволжья

МТС сообщил о проблемах со связью в регионах Поволжья

Законопроект о налоге на сверхприбыль принят в I чтении

Из топ-50 плательщиков windfall tax 20% налога придется на добычу ТПИ и 19% на минудобрения

Из топ-50 плательщиков windfall tax 20% налога придется на добычу ТПИ и 19% на минудобрения

Песков заявил, что никаких решений о многократном изъятии windfall tax не принималось

Песков заявил, что никаких решений о многократном изъятии windfall tax не принималось

Более половины сотрудников Credit Suisse будут уволены после слияния с UBS

Цена газа в Европе восстановилась почти до $400/тыс. кубометров

Российская Softline планирует направлять на дивиденды не менее 25% чистой прибыли по МСФО

Нерезиденты сократили инвестиции в ОФЗ в мае на 8 млрд руб., их доля снизилась до 9,1%

Президент заявил о планах разобраться с финансами компании "Конкорд"

Президент заявил о планах разобраться с финансами компании "Конкорд"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });