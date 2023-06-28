Акционеры "Юнипро" утвердили решение не выплачивать дивиденды за 2022 год

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Юнипро" утвердили решение не выплачивать дивиденды за 2022 год, сообщила компания по итогам прошедшего в заочной форме годового собрания.

Чистая прибыль по РСБУ за 2022 г. в размере 9,86 млрд руб. останется в распоряжении компании, решили акционеры.

Действующая дивидендная политика "Юнипро" предполагает выплату акционерам по 20 млрд руб. в 2021 г. и 2022 г. и стремление выплачивать дивиденды не реже двух раз в год. Но последний раз акционеры компании получали дивиденды по итогам девяти месяцев 2021 г. в размере 12 млрд руб.

В конце апреля президент РФ своим указом ввел временное управление в отношении российских активов Fortum и Uniper. Под действие указа, в частности, подпали 83,73% акций ПАО "Юнипро" и 98,23% акций ПАО "Фортум". В качестве временного управляющего определено Росимущество.

После этого советы директоров компаний по требованию Росимущества сменили гендиректоров. В "Юнипро" им стал руководитель департамента энергетики ПАО "Роснефть" Василий Никонов.

В Uniper тогда напомнили, что компания с конца 2022 г. фактически не может осуществлять операционный контроль над российским активом.