Инфляция в РФ с 20 по 26 июня ускорилась до 0,16%

Годовая инфляция достигла 3,2%

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 20 по 26 июня составила 0,16% после 0,02% с 14 по 19 июня (из-за праздника сроки замера были на один день меньше недельного), 0,05% с 6 по 13 июня (замер, наоборот, был за 8 дней), 0,21% с 30 мая по 5 июня, сообщил в среду Росстат.

С начала месяца цены к 26 июня поднялись на 0,38%, с начала года повышение цен к этой дате составило 2,77%.

Из данных за 26 дней июня этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 26 июня ускорилась до 3,2% с 3,00% на 19 июня.

В июне 2022 года была зафиксирована дефляция на уровне 0,35%, поэтому ускорение годовой инфляции в июне 2023 года было ожидаемым.

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 9 июня ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% (при этом рассматривал и варианты ее повышения от 0,25% до 0,75%), но ужесточил сигнал на фоне усиления проинфляционных рисков.

Прогноз ЦБ по инфляции на 2023 год равняется 4,5-6,5%, прогноз Минэкономразвития - 5,3%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале июня, по инфляции в 2023 году составляет 5,8%.