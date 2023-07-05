Росстат зафиксировал замедление инфляции с 27 июня по 3 июля до 0,13%

Годовая инфляция в стране на 3 июля составила 3,2%

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Инфляция в России с 27 июня по 3 июля составила 0,13% после 0,16% с 20 по 26 июня, 0,02% с 14 по 19 июня (из-за праздника сроки замера были на один день меньше недельного) и 0,05% с 6 по 13 июня (замер, наоборот, был за 8 дней), сообщил Росстат.

С начала месяца потребительские цены к 3 июля выросли на 0,06%, с начала года повышение цен к этой дате составило 2,9%.

Из недельных данных конца июня и начала июля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в стране на 3 июля осталась на уровне 26 июня и составила 3,2%, если ее высчитывать из недельной динамики, и выросла до 3,4% (с 3,2% на 26 июня), если высчитывать из среднесуточных данных за весь июль 2022 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития в феврале). Расхождение в оценках годовой инфляции связано с тем фактом, что в 2022 году с 1 июля была индексация тарифов ЖКХ и инфляция только за первый день июля 2022 года составила 0,2%, но в целом за июль 2022 года была зафиксирована дефляция в 0,39%. В июле 2023 года индексации тарифов ЖКХ не было (она была сдвинута на более ранний период - на 1 декабря 2022 года).

Прирост цен на плодоовощную продукцию с 27 июня по 3 июля ускорился (с 0,3% неделей ранее) и в среднем составил 0,5%, в том числе на картофель - 3,2%, морковь - 2,9%, капусту белокочанную - 2%, яблоки - 1,8%, свеклу столовую - 1,3%. В то же время цены на лук репчатый снизились на 3,1%, огурцы - на 2,8%, помидоры - на 1,3%, бананы - на 1%.

Цены выросли на сахар-песок - на 1,1%, мясо кур и куриные яйца - на 0,7%, вермишель - на 0,5%, печенье и черный чай - на 0,4%, баранину, пшеничную муку, рис, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,3%, полукопченые и варено-копченые колбасы, сосиски, сардельки, сухие молочные смеси для детского питания - на 0,2%, говядину, свинину, мороженую рыбу, стерилизованное молоко, творог и поваренную соль - на 0,1%.

Среди непродовольственных товаров выросли цены на телевизоры - на 1,1%, древесностружечные, ориентированно-стружечные плиты- на 0,9%, смартфоны - на 0,5%, обрезные доски- на 0,3%, шампуни - на 0,2%, отечественные легковые автомобили и сигареты с фильтром - на 0,1%.

Цены на автомобильный бензин выросли на 0,3%, дизельное топливо - на 0,1%.

Средняя стоимость путевок в дома отдыха, пансионаты выросла на 1,4%, в санатории - на 1,3%. Стоимость полета в салоне экономического класса самолета увеличилась на 1%.

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в России на 3 июля на уровне 3,43%, указано в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

"Инфляция составила 3,43% год к году. В секторе продовольственных товаров темпы роста цен сохранились на уровне прошлой недели (0,16%), увеличение темпов роста цен на плодовоовощную продукцию было компенсировано замедлением роста цен на другие продукты питания. В секторе непродовольственных товаров темпы роста цен снизились (0,12%) на фоне замедления удорожания строительных материалов и легковых автомобилей. В секторе услуг цены выросли на 0,18% при замедлении удорожания авиабилетов и увеличении темпов роста цен на услуги санаториев", - прокомментировали в министерстве.

Банк России 9 июня ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% (при этом рассматривал и варианты ее повышения от 0,25% до 0,75%), но ужесточил сигнал на фоне усиления проинфляционных рисков.

Прогноз ЦБ по инфляции на 2023 год равняется 4,5-6,5%, прогноз Минэкономразвития - 5,3%. 4 июля премьер-министр Михаил Мишустин, докладывая президенту о состоянии экономики, сделал со ссылкой на экспертов предположение, что по итогам 2023 года инфляция не превысит 5%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале июня, по инфляции в 2023 году составляет 5,8%.