Рост цен производителей на бензин в России в мае ускорился до 18,7% с 9,7% в апреле

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Цены производителей на бензин в РФ в мае 2023 года по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 18,7% после того как повысились на 9,7% в апреле, подскочили на 35,6% в марте и выросли на 3,6% в феврале, говорится в сообщении Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

В январе 2023 года цены производителей на бензин в РФ снизились на 7,6%, в декабре 2022 года - выросли на 3,5%.

Наиболее подорожали в мае у производителей марки бензинов от Аи-81 до Аи-95 - на 19,3%. Цена на бензины от Аи-93 до Аи-95 выросла на 18,8%, от Аи-96 до Аи-98 - на 17,3%).

Потребительские цены на бензин автомобильный в мае 2023 г. в среднем по Российской Федерации превышали цены производителей в 2,2 раза (в мае 2022 г. - в 3,3 раза). Как сообщал ранее Росстат, потребительские цены на автомобильный бензин в мае выросли на 0,95%.

Цены производителей на дизельное топливо в мае 2023 года повысились по сравнению с апрелем на 3,2% (потребительские при этом поднялись на 0,1%).

В мае 2023 г. по сравнению с апрелем цены производителей на нефть увеличились на 24,8% (по сравнению с декабрем 2022 г. - на 23,8%), тарифы на ее перекачку трубопроводным транспортом стали ниже на 0,7% (по сравнению с декабрем 2022 г. - увеличились на 6,0%).

В целом в мае 2023 года цены промышленных производителей в РФ поднялись на 3,7% по сравнению с предыдущим месяцем.