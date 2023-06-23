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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Биржевые цены на Аи-95 за неделю выросли на 0,25%, на Аи-92 – на 2,79%

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 0,25% до 64 934 руб./т, на Регуляр-92 – на 2,79%, до 58 024 руб./т. Таковы данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.

19.06.2023 20.06.2023 % к пр. д. 21.06.2023 % к пр. д. 22.06.2023 % к пр. д. 23.06.2023 % к пр. д. % - птн. к пнд.
Премиум-95 64769 64801 0,05 64984 0,28 65787 1,24 64934 -1,3 0,25
Регуляр-92 56451 56817 0,65 57414 1,05 58711 2,26 58024 -1,17 2,79
ДТ-летнее 52356 52349 -0,01 53109 1,45 53127 0,03 53162 0,07 1,54
Мазут топочный 18736 19074 1,8 17972 -5,78 20154 12,14 18974 -5,85 1,27
Авиатопливо 64385 63993 -0,61 63349 -1,01 64737 2,19 64921 0,28 0,83
СУГ 20309 21088 3,84 20995 -0,44 20751 -1,16 20135 -2,97 -0,86

Цены приведены по национальному индексу

СПбМТСБ
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