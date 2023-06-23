Биржевые цены на Аи-95 за неделю выросли на 0,25%, на Аи-92 – на 2,79%
Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 0,25% до 64 934 руб./т, на Регуляр-92 – на 2,79%, до 58 024 руб./т. Таковы данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.
|19.06.2023
|20.06.2023
|% к пр. д.
|21.06.2023
|% к пр. д.
|22.06.2023
|% к пр. д.
|23.06.2023
|% к пр. д.
|% - птн. к пнд.
|Премиум-95
|64769
|64801
|0,05
|64984
|0,28
|65787
|1,24
|64934
|-1,3
|0,25
|Регуляр-92
|56451
|56817
|0,65
|57414
|1,05
|58711
|2,26
|58024
|-1,17
|2,79
|ДТ-летнее
|52356
|52349
|-0,01
|53109
|1,45
|53127
|0,03
|53162
|0,07
|1,54
|Мазут топочный
|18736
|19074
|1,8
|17972
|-5,78
|20154
|12,14
|18974
|-5,85
|1,27
|Авиатопливо
|64385
|63993
|-0,61
|63349
|-1,01
|64737
|2,19
|64921
|0,28
|0,83
|СУГ
|20309
|21088
|3,84
|20995
|-0,44
|20751
|-1,16
|20135
|-2,97
|-0,86
Цены приведены по национальному индексу