Путин поддержал продление на 3 года повышенного коэффициента при вычете акциза за виноград

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение о продлении на три года действия повышающего коэффициента при расчете вычета акциза за виноград.

"Безусловно, поддерживаю совместное предложение Минэкономразвития и главы республики Дагестан, речь идет о том, чтобы сохранить на период 2024-2026 годов повышенный коэффициент для применения вычета из суммы акциза, если виноград используется для производства соответствующих напитков по технологии полного цикла", - сказал Путин на совещании с членами правительства по развитию туризма на Северном Кавказе в среду.

При этом, добавил он, важно учесть успешный опыт Дагестана по заключению инвестиционных соглашений предприятиями, получающими такой налоговый вычет. "То есть производители винодельческой продукции должны брать на себя конкретные обязательства, а именно - направлять дополнительные средства от налоговых льгот на реализацию инвестиционных планов, включая закладку и новых виноградников, и развитие своей материально-технической базы", - сказал президент.

"То есть эти средства, которые, по сути дела, будут получены от государства, в связи с тем, что они заплатят налоги, должны быть направлены на развитие отрасли. Хотя, я так понимаю, у нас Дагестан и так является одним из лидеров, если не очевидным лидером в развитии виноделия в целом. Такой подход выгоден как государству, так и производителям", - сказал Путин.

Выступивший на совещании глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что согласованное с Минфином продление меры еще на три года будет способствовать развитию гастротуризма в регионе.

"Было принято важное решение по налоговому вычету: когда предприятия, которые перерабатывают виноград и производят спиртные напитки платят меньше акцизных сборов при условии, что реинвестируют в отрасль, - сказал он. - Дагестан вложит почти 6 млрд рублей в расширение виноградников и в оборудование для его переработки. Из них 2 млрд рублей бизнес уже инвестировал. В результате появится 1 тыс. га новых виноградников".

Акциз на виноград в РФ был введен в 2020 году. Действие повышенного коэффициента рассчитано до конца текущего года.