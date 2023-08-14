Путин поручил продлить льготу при вычете акциза за виноград

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил правительству до 15 декабря внести изменения в законодательство о продлении на три года повышенного коэффициента при налоговом вычете за виноград.

Это поручение было сформулировано после совещания о развитии туристской отрасли в Северо-Кавказском федеральном округе, которого прошло 28 июня этого года в Дербенте. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

Эта мера касается расчета налогового вычета по акцизу, взимаемому при использовании винограда для производства спиртных напитков по технологии полного цикла, при условии реинвестирования соответствующих средств в развитие производства и увеличение площадей виноградников.

На совещании в Дербенте президент поддержал совместное предложение Минэкономразвития и главы республики Дагестан о том, чтобы сохранить на 2024-2026 годы повышенный коэффициент для применения вычета из суммы акциза, если виноград используется для производства соответствующих напитков по технологии полного цикла.

При этом он призвал учесть успешный опыт Дагестана по заключению инвестиционных соглашений предприятиями, получающими такой налоговый вычет.

Акциз на виноград в России был введен в 2020 году. Действие повышенного коэффициента рассчитано до конца 2023 года.