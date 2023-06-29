En+ Group не будет выплачивать дивиденды за 2022 год

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Годовое собрание акционеров МКПАО "Эн+ Груп" (En+ Group) поддержало решение о невыплате дивидендов по итогам 2022 года, сообщила компания.

Ранее такую рекомендацию давал совет директоров компании.

На 12 мест в совете директоров избрано 12 кандидатов, из предыдущего состава среди них нет Елены Несветаевой и Тимура Галиева, их заменили Андрей Плугарь и Анастасия Горбатова.

En+ не платит дивиденды уже несколько лет подряд.

En+ принадлежит контрольный пакет в "Русале" и энергоактивы, объединенные в "Евросибэнерго". Ранее акционеры "Русала" большинством голосов поддержали невыплату дивидендов. Отказался от выплаты финальных дивидендов за прошлый год и "Норникель", в котором "Русал" контролирует более 26%.

У самой En+ нет контролирующего акционера: ее основатель Олег Дерипаска в рамках плана по выводу компании из-под санкций сократил свой пакет до 44,95% (голосует не более 35%). Квазиказначейский пакет составляет 21,4%, у Glencore 10,55% акций. Free float En+ составляет около 9,5%.