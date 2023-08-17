Скорректированная EBITDA En+ Group за I полугодие 2023 г. упала на 56%

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Скорректированная EBITDA En+ Group за первое полугодие 2023 года упала на 56% к данным годичной давности, до $1,046 млрд, сообщила компания.

Падение вызвано результатами металлургического сегмента ("Русал" ). Скорректированная EBITDA энергетического сегмента в первом полугодии увеличилась на 21,2% и составила $731 млн.

Маржа по скорректированной EBITDA En+ сократилась до 14,4% по сравнению с 28,6% годом ранее.

Выручка компании снизилась на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составила $7,283 млрд, также на фоне снижения показателей "Русала". Выручка энергетического сегмента увеличилась на 13,8% год к году, до $2 млрд, на фоне роста цен реализации электроэнергии и мощности.

Чистая прибыль группы в первом полугодии 2023 года сократилась на 63,2%, до $662 млн.

Капитальные затраты компании составили $583 млн, что на 8,8% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. В том числе капитальные затраты энергетического сегмента в первом полугодии 2023 года составили $167 млн, что на 4% ниже данных годичной давности.

Чистый долг En+ снизился за год на 8,2%, составив $9,289 млрд. Чистый долг энергетического сегмента по состоянию конец полугодия упал на 22,3% по сравнению с уровнем начала года и составил $3 млрд.

"В числе наших стратегических приоритетов остается дальнейшее улучшение сырьевой независимости, оптимизация экспортных стратегий, обеспечение надежного энергоснабжения потребителей и эффективная реализация инвестиционной программы, которая призвана обеспечить непрерывную операционную деятельность и будущий рост Эн+", - прокомментировал финитоги глава компании Владимир Кирюхин.