Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Международный совет по зерну повысил прогноз экспорта пшеницы из РФ в новом сельхозгоду на 1 млн т

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Международный совет по зерну (МСЗ) в июньском обзоре повысил прогноз экспорта пшеницы из РФ в новом сельхогоду (июль 2023-го - июнь 2024 годов) на 1 млн тонн, до 44,7 млн тонн.

Прогноз для ближайшего конкурента - ЕС - немного снижен – до 36,2 млн тонн с 36,3 млн тонн по майской оценке.

Прогноз сбора пшеницы в РФ в этом году не изменился и составляет 83,6 млн тонн.

Оценка экспорта всех видов зерна из РФ также повышена: новый показатель составляет 54,6 млн тонн против 53,6 млн тонн, которые прогнозировались в мае.

Прогноз сбора зерна в РФ не изменился и составляет 125,5 млн тонн.

Оценка экспорта зерна из ЕС снижена до 50,4 млн тонн с 50,6 млн тонн месяцем ранее.

По оценке МСЗ, мировой сбор зерновых в 2023/2024 сельхозгоду составит 2 млрд 291,9 млн тонн (2 млрд 293,7 млн тонн по майскому прогнозу), в том числе 786,7 млн тонн пшеницы (782,7 млн тонн).

Как сообщалось, Минсельхоз РФ в этом году ожидает сбор зерна в 123 млн тонн, в том числе 78 млн тонн пшеницы. Экспорт зерна в новом сельхозгоду ведомство оценивает в 50-55 млн тонн.

Минсельхоз РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Русал" зарегистрировал в Катаре новую холдинговую компанию для зарубежных активов

Ирландия оказалась страной с самым высоким уровнем цен в ЕС

Ирландия оказалась страной с самым высоким уровнем цен в ЕС

Гендиректором "Москвича" стал экс-глава камазовского проекта грузовиков К5 Ханс-Петер Мозер

Гендиректором "Москвича" стал экс-глава камазовского проекта грузовиков К5 Ханс-Петер Мозер

Нефть Brent подешевела до $73,6 за баррель

Нефть Brent подешевела до $73,6 за баррель

Минэкономразвития РФ оценило рост ВВП в мае на фоне низкой базы в 5,4%

Рост цен производителей на бензин в России в мае ускорился до 18,7% с 9,7% в апреле

Рост цен производителей на бензин в России в мае ускорился до 18,7% с 9,7% в апреле

Выпуск легковых авто в РФ в мае взлетел год к году в 11 раз на рекордно низкой базе

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });