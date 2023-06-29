Международный совет по зерну повысил прогноз экспорта пшеницы из РФ в новом сельхозгоду на 1 млн т

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Международный совет по зерну (МСЗ) в июньском обзоре повысил прогноз экспорта пшеницы из РФ в новом сельхогоду (июль 2023-го - июнь 2024 годов) на 1 млн тонн, до 44,7 млн тонн.

Прогноз для ближайшего конкурента - ЕС - немного снижен – до 36,2 млн тонн с 36,3 млн тонн по майской оценке.

Прогноз сбора пшеницы в РФ в этом году не изменился и составляет 83,6 млн тонн.

Оценка экспорта всех видов зерна из РФ также повышена: новый показатель составляет 54,6 млн тонн против 53,6 млн тонн, которые прогнозировались в мае.

Прогноз сбора зерна в РФ не изменился и составляет 125,5 млн тонн.

Оценка экспорта зерна из ЕС снижена до 50,4 млн тонн с 50,6 млн тонн месяцем ранее.

По оценке МСЗ, мировой сбор зерновых в 2023/2024 сельхозгоду составит 2 млрд 291,9 млн тонн (2 млрд 293,7 млн тонн по майскому прогнозу), в том числе 786,7 млн тонн пшеницы (782,7 млн тонн).

Как сообщалось, Минсельхоз РФ в этом году ожидает сбор зерна в 123 млн тонн, в том числе 78 млн тонн пшеницы. Экспорт зерна в новом сельхозгоду ведомство оценивает в 50-55 млн тонн.