Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Япония разрешит оказывать строительные услуги "Арктик СПГ 2", "Сахалину-1" и "Сахалину-2"

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Минфин Японии - для обеспечения энергетической безопасности страны - делает исключение из санкций, принятых 26 мая 2023 года в отношении России из-за ситуации с Украиной, по оказанию услуг по строительству и инжинирингу, сообщило министерство экономики.

Так, с 30 сентября 2023 года разрешается оказание услуг по строительству и инжинирингу, связанных с разведкой, добычей, сжижением, хранением, транспортировкой, перевалкой нефти и природного газа для проектов "Сахалин-1", "Сахалин-2" и "Арктик СПГ 2".

Арктик СПГ 2 Минфин Сахалин Сахалин-2 Сахалин-1 Япония
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЦБ РФ не увидел рисков для финансовой стабильности в текущем ослаблении рубля

Доллар поднялся выше 88 руб., евро - выше 96 руб. впервые с 29 марта 2022 года

Доллар поднялся выше 88 руб., евро - выше 96 руб. впервые с 29 марта 2022 года

Чистая прибыль Nike упала на 28,5% в IV финквартале

Группа S7 вновь объединит авиакомпании "Сибирь" и "Глобус"

Группа S7 вновь объединит авиакомпании "Сибирь" и "Глобус"

"Русал" зарегистрировал в Катаре новую холдинговую компанию для зарубежных активов

Ирландия оказалась страной с самым высоким уровнем цен в ЕС

Ирландия оказалась страной с самым высоким уровнем цен в ЕС

Гендиректором "Москвича" стал экс-глава камазовского проекта грузовиков К5 Ханс-Петер Мозер

Гендиректором "Москвича" стал экс-глава камазовского проекта грузовиков К5 Ханс-Петер Мозер
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });