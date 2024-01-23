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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:48

Bloomberg сообщил о переговорах о повышении цен на СПГ с "Сахалина-2"

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Оператор завода по сжижению природного газа (СПГ) "Сахалин-2", ООО "Сахалинская энергия" (ранее Sakhalin Energy), в конце 2023 года в рамках регулярного пересмотра цен, проводимого каждые пять лет, начал переговоры с клиентами в Северной Азии о повышении цен, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Хотя "Сахалинская энергия" сейчас видит более напряженный рынок газа по сравнению с тем, когда проводился предыдущий обзор, покупатели еще не приняли предложение о более высоких ценах, говорят источники агентства.

Завод "Сахалин-2", экспортирующий порядка 11 млн тонн СПГ в год, расположен ближе всего к Северной Азии, где расположены крупнейшие мировые покупатели. В 2023 году этот завод обеспечил почти 10% потребностей Японии в СПГ и не стал объектом западных санкций, отчасти из-за необходимости обеспечения энергетической безопасности.

По словам источников, "Сахалинская энергия" запрашивает долгосрочные цены на СПГ с мультипликатором к цене нефть марки Brent в 14% (наклон - ИФ), тогда как сейчас контрактные цены находятся на уровне наклона в 13%.

В "Сахалинской энергии" не комментируют информацию.

По данным отслеживания судов, в прошлом году более половины экспорта "Сахалина-2" было отправлено в Японию. По данным BloombergNEF, у "Сахалинской энергии" есть контракты на поставку газа, рассчитанные до начала 2030-х годов, с японскими импортерами, в том числе с Tokyo Gas Co. и Kyushu Electric Power Co.

В августе 2022 года по указу президента Владимира Путина оператор реализуемого на условиях соглашения о разделе продукции проекта "Сахалин-2" Sakhalin Energy Investment Company Ltd c Бермудских островов был заменен на российское ООО "Сахалинская энергия".

Согласно указу, компания группы "Газпром" ООО "Газпром Сахалин холдинг" должна получить долю 50,00000001378317%. Оставшиеся 49,99999998621683% оставались на балансе самого ООО "Сахалинская энергия" до востребования иностранными акционерами. Заявки на получение пакетов, аналогичных долям в Sakhalin Energy, направили японские Mitsui & Co., Ltd (12,5%) и Mitsubishi Corporation (10%), они были одобрены правительством РФ.

Shell проинформировала российские власти и других акционеров Sakhalin Energy, что не будет входить в состав совладельцев российского оператора проекта.

Невостребованная доля (27,5%) была оценена в 94,8 млрд рублей. Правительство одобрило сделку по продаже этой доли компании, входящей в "НОВАТЭК".

Sakhalin Energy Shell НОВАТЭК Сахалин-2 Сахалинская энергия Япония Северная Азия
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