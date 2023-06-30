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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Евро поднялся выше 97 рублей впервые с 29 марта 2022 года

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Доллар, евро и юань продолжают уверенно расти на Московской бирже в пятницу днем. Евро превысил 97 руб., доллар - 89 руб. впервые с 29 марта 2022 года, китайский юань торгуется на отметках конца апреля прошлого года.

Курс евро в 15:38 составил 97,02 руб., поднявшись на 1,91 рубля к уровню закрытия предыдущего дня. При этом доллар торговался на отметке 89,18 руб., прибавив 1,61 рубля к уровню предыдущего закрытия. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 1,74 рубля - до 92,7 рубля. Курс китайского юаня поднялся на 19,1 копейки - до 12,25 руб. Юань поднялся до этой отметки впервые с 20 апреля 2022 года.

В целом, снижение курса рубля по отношению к доллару за последний месяц составило почти 10%, свидетельствуют данные валютных торгов Московской биржи. Так, за период с конца мая доллар вырос более чем на 8,6 рубля - с уровня 80,06 руб.(официальный курс ЦБ РФ на 30 мая) до отметки 88,67 руб., которая была достигнута американской валютой в ходе торгов 30 июня.

"Рубль завершает квартал и полугодие на минимальных уровнях с марта 2022 года. (. . .) Высокий спрос в валютах, несмотря на завершение налогового периода, может быть связан с оттоком капитала и спекуляциями на валютном рынке. Кроме того, мы наблюдаем восстановление импорта в России, что, в свою очередь, увеличивает спрос на иностранную валюту. Дополнительно на курс давит и снижение стоимости нефти. Положительный эффект на рубль может оказать стабилизация на рынке нефти, снижение дисконта отечественной Urals к мировым аналогам, а также потенциальное повышение ставки на ближайшем заседании Банка России. Слабый рубль выгоден для экспортеров. Среди них - нефтяники: "ЛУКОЙЛ", "Газпром нефть" и "Татнефть"", - подчеркивают аналитики "Газпромбанк Инвестиции".

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