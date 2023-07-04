Курс евро поднялся выше 98 рублей впервые с 29 марта 2022 года

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Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Курсы евро, доллара США и юаня возобновили уверенный рост на "Московской бирже" во вторник днем после снижения по итогам торгов накануне. Евро превысил 98 рублей впервые с 29 марта 2022 года, доллар дорожает по направлению к 90 рублям, китайский юань - к 12,5 рубля.

Курс евро в 13:40 по Москве составил 98,01 рубля, прибавив 1,37 рубля к уровню закрытия предыдущего дня. Доллар к этому моменту дорожал до 89,82 рубля, прибавив 1,12 рубля к уровню предыдущего закрытия. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и 0,45 евро) выросла на 1,23 рубля - до 93,5 рубля. Курс китайского юаня поднялся на 22,7 копейки - до 12,41 руб.

Как рассказал "Интерфаксу" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер, волатильность курса сейчас очень высока, а факторов поддержки, предложения валюты на рынке все еще недостаточно.

"При этом факторами активного ослабления рубля являются: относительно низкие сырьевые цены, восстановление импорта, удержание экспортерами выручки в силу регуляторных послаблений (кейс с репатриацией валюты), выход нерезидентов из капитала российских компаний и разрешение на вывод валюты за рубеж, а также общая геополитическая ситуация и шлейф внутриполитических июньских событий. Вероятнее всего, Центробанку придется вмешаться, и ключевая ставка в июле будет точно повышена. Чтобы сбить ажиотаж и спекулятивную атаку на рубль, стоимость фондирования может вырасти даже на 100 б.п. Мы считаем, что 80 рублей за доллар увидеть во втором полугодии еще реально. А пока технические сопротивления в долларе есть на 90 рублей (психологический уровень) и немногом выше 92 рублей - динамическое трендовое сопротивление. В любой из этих точек может состояться контратака рубля", - говорит Зельцер.