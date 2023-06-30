Минфин запланировал разместить в III квартале ОФЗ объемом до триллиона рублей

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Минфин РФ планирует в третьем квартале 2023 года разместить облигации федерального займа (ОФЗ) объемом до 1 трлн рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении министерства.

Всего запланировано 13 аукционных дней – по четыре в июле и сентябре, пять – в августе.

Будут предлагаться бумаги дюрацией до 5 лет – на сумму до 50 млрд рублей, от 5 до 10 лет – до 500 млрд рублей, от 10 лет – до 450 млрд рублей.

Первые два квартала Минфин незначительно недовыполнял свой план по размещению. Во втором квартале были размещены бумаги на 835,88 млрд рублей при плане в 850 млрд рублей, то есть на 98,3%, в первом – на 738,42 млрд рублей по номиналу, что составило 92,3% от квартального плана в 800 млрд рублей.

Во втором квартале Минфин вернулся к предложению инструментов с плавающей ставкой, в результате при первом же аукционе с их участием, 3 мая, был зафиксирован рекорд по объему размещения в рамках одного аукциона с начала года – 75,5 млрд рублей, в дальнейшем наибольший объем размещения во втором квартале пришелся на 14 июня, когда Минфин на двух первичных аукционах смог продать ОФЗ на рекордную с середины февраля сумму – 106,63 млрд рублей по номиналу – при общем спросе 172,716 млрд рублей, в этот день также предлагались ОФЗ-ПК.

Появление флоатеров оживило активность банков на первичном рынке ОФЗ. По данным ЦБ, в мае кредитные организации купили новые ОФЗ на 170 млрд руб. – около 60% от общего объема размещения. В апреле на долю банков пришлось всего лишь порядка 20% (44 млрд рублей). При этом доля системно значимых банков в майских аукционах после апрельского провала до 9% (с 60,5% в марте) подросла до 18,5%.

Слабая активность на аукционах именно крупнейших банков, которые обеспечили рекордные объемы размещения на внутреннем рынке госдолга в прошлом году, уже подтолкнула Минфин к публичным комментариям. На деловом завтраке Сбербанка, прошедшем на полях ПМЭФ 16 июня, глава ведомства Антон Силуанов прямо посетовал на то, что лидеров рынка на последних аукционах Минфина фактически не было. При этом позднее он заявил "Интерфаксу", что давить на банки, чтобы добиться от них более высокой активности, Минфин не будет. "У нас рынок, мы же не можем влиять таким образом на банки. Это получается административное воздействие, это неправильно. Рынок превыше всего, наш принцип", - сказал министр.

Бюджетом на 2023 год валовой объем внутренних заимствований запланирован в сумме 2,5 трлн рублей. Кроме того, Минфин имеет право осуществить дополнительные заимствования в объеме до 1 трлн рублей для замещения использования средств Фонда национального благосостояния.