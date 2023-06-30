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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

"Соллерс" одобрил выплату финальных дивидендов за 2022 год в размере 45,39 руб. на акцию

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Соллерс" на годовом собрании одобрили рекомендацию о выплате дивидендов в размере 45,39 руб. на акцию, сообщила компания.

Реестр акционеров для получения дивидендов закрывается 10 июля.

До этого "Соллерс" последний раз платил дивиденды за 2013 год - 52,52 руб. на акцию, всего 100,8 млн руб.

Как сообщали "Интерфаксу" в "Соллерсе", решение выплатить финальные дивиденды за 2022 год связано с наличием у компании нераспределенной чистой прибыли за последние несколько лет. "Текущее финансовое положение компании позволяет осуществить выплату дивидендов одновременно с финансированием инвестиционной программы группы", - говорили в "Соллерсе".

Автопроизводитель не публиковал отчетность по МСФО за 2022 год. По итогам 6 месяцев 2022 года компания получила 1,1 млрд руб. чистого убытка по МСФО, снизив выручку на 29%, до 28,2 млрд руб.

Основным акционером группы до лета 2022 г. был бизнесмен Вадим Швецов. В июне он продал контрольный пакет компании "Альтер Инвест", совладельцами которой являются топ-менеджеры "Соллерса": глава совета директоров группы Адиль Ширинов (39%), гендиректор "Соллерс" Николай Соболев (35,5%), его заместитель Зоя Каика (20%) и заместитель директора по правовым вопросам Виктор Хвесеня (5%).

Соллерс
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